La Policía Nacional detuvo esta madrugada a seis personas identificadas como presuntos integrantes de la banda criminal “Los buitres de la capital”. También sería señalada como responsable del robo a una casa de cambio ubicada en la avenida Mariscal Castilla, en la ciudad de Arequipa.

De acuerdo a la Policía, la intervención de dos mujeres y cuatro varones se dio en la segunda cuadra de la calle San Francisco, en Centro Histórico de la ciudad, donde también se halló dinero en efectivo.

Sucede que el violento asalto ocurrió este viernes 22 de agosto, cuando tres individuos armados ingresaron a la casa de cambio, amenazaron con armas a los trabajadores y se llevaron más de 240 mil soles. Los asaltantes escaparon en una camioneta negra.

Horas después, las autoridades hicieron el seguimiento del vehículo y los sujetos hasta llegar al hotel, donde los presuntos delincuentes habían pagado por tres habitaciones. Durante la intervención se halló en su poder cerca de 80 mil soles.

El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides, informó que dos de los detenidos cuenta con requisitoria y los otros cuatro con antecedentes.

Además, indicó que todas las personas son provenientes de Lima y la camioneta donde huyeron se trataría de un vehículo reportado como robado en la capital. Una de las sospechas que permitió identificar a la banda fue que los sujetos cancelaron su hospedaje en efectivo, cuando en el hotel este trámite suele realizarse con otros medios de pago.

Asimismo, los cambistas llegaron al lugar y manifestaron que fueron dos casas de cambio, en las que se cometió el delito.