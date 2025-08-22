La tranquilidad de una pareja de adultos mayores se vio interrumpida la mañana del jueves 21 de agosto cuando su vivienda fue blanco de un atentado con una bomba artesanal. El hecho se registró alrededor de las 5:30 de la mañana en la asociación Upis Los Milagros, del distrito de Yura.

Las cámaras de seguridad de la zona, captaron al sujeto, que estaba vestido con una polera y pantalón jean negro, dejando el artefacto en la puerta del negocio. Se ve como se acerca al inmueble, prende el explosivo y sale corriendo. A los minutos la bomba explotó, lo que alarmó a los adultos mayores y a los vecinos.

RECLAMO

Las víctimas fueron identificadas como Rosendo Churata y Elizabeth Villalba, ambos conocidos por su bodega en la zona. Ellos aseguraron que en ningún momento recibieron amenazas y manifestaron su sorpresa por el ataque. Pidieron que se capture al responsable lo más pronto posible.

“Yo salí y justo explotó. Me asusté, no sabía qué hacer ni entendía qué pasaba. Olía bastante a pólvora y llamamos a los serenos y policías. La Policía llegó y dijo que no toquemos porque era un explosivo que no terminó de explotar. Hasta mi casa pudo destruirse si explotaba todo. Ahora vivimos con miedo, pedimos garantías y que capturen a ese malhechor”, señaló Churata. El atentado no solo generó temor en la pareja, sino también entre los vecinos, quienes temen por su seguridad y contaron que la pareja de adultos mayores son trabajadores y no tienen problemas con nadie.