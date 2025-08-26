Los detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa están tras los pasos de al menos 12 personas vinculadas en las organizaciones criminales “Los Orientales” y “Los Negritos”, integrada por ciudadanos extranjeros.

Eduardo Del Campo, jefe de la Divincri, señaló que están pendientes de la manera que se viene estructurando las organizaciones. Por el momento, en la lista de la Policía se encuentran 12 sospechosos pero constantemente reemplazados.

“Después de cometer crímenes son desplazados a otras regiones y son reemplazados por otros integrantes de la organización. No descarto un número mayor”, señaló.

El oficial PNP informó que las personas implicadas en homicidios y extorsión son de nacionalidad extranjera, considerando el común denominador de los hechos que ha podido registrar la Policía.

“Tras las evidencias no se ha podido establecer la participación de un ciudadano peruano que integraría estas organizaciones hasta el momento. Cruzamos información con Crimen Organizado, quienes han asumido competencia”, apuntó.

El jefe de la Divincri afirmó que han detenido a 13 integrantes de la organización “Los Orientales” y 5 de “Los Negritos”. La Policía recuperó armas de fuego. “Uno se usó en tres homicidios y casos de extorsión”, dijo.

INSEGURIDAD

Los integrantes de ambas organizaciones despertaron nuevamente la inseguridad en la ciudad de Arequipa. Un sicario con el rostro cubierto apareció el 19 de agosto en el distrito de Cayma para balear a un venezolano, dejándolo herido y a los pocos días falleció en el hospital Goyeneche.

El ataque perpetrado por un pistolero de “Los Orientales” fue en respuesta a dos motos quemadas el 13 y 18 de agosto. “Vendría a ser la persona (extranjero baleado) presunta responsable, guarda relación con los hechos”, señaló el jefe de la Divincri, Eduardo Del Campo.