El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial de Arequipa, informó que la justicia autorizó la ampliación de la detención preliminar a 7 días para los seis detenidos, presuntos integrantes de la banda delincuencial “los buitres de la capital”.

Sostuvo que la medida busca profundizar las investigaciones de los intervenidos, quienes provenían de la capital de Lima para ejercer sus fechorías en la ciudad de Arequipa. Se presume que los buitres estarían involucrados en tres asaltos en la ciudad.

“Ya cumplimos 48 horas, por eso la Policía solicitó la ampliación, nos han dado 7 días para continuar con las investigaciones y estableceremos la participación y actos que han cometido en la ciudad”, explicó.

El jefe policial precisó que, aunque son seis los detenidos, no se descarta que existan más implicados. “Se va a ver las cámaras de seguridad, de como llegaron, algunos dicen que llegaron en bus, cuando se embarcaron de Lima, todas las diligencias para esclarecer la verdad”, mencionó.

Benavides subrayó que los investigados cuentan con el derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, indicó que la PNP trabaja con estrategias de inteligencia, manteniendo a los detenidos aislados como medida preventiva.

Cabe recordar que los integrantes de la banda fueron capturados la madrugada del sábado 23 de agosto, dentro de un hotel, en el Cercado de Arequipa, luego que un día anterior asaltaran a una casa de cambios en la av. Mariscal Castilla.