El ciudadano venezolano Jesús Alberto Calma Becerra (23) se encuentra en el área de trauma shock del hospital Goyeneche con múltiples heridas de bala en el cuerpo, luego de ser atacado hoy a una de la madrugada por un encapuchado que ingresó a su vivienda.

El extranjero presenta heridas en el brazo izquierdo, el rostro y el pecho. Fue llevado en un patrullero al nosocomio donde recibe atención médica y su estado de salud es delicada.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, un hombre con el rostro cubierto ingresó a la vivienda, situada en el pasaje Ocoña, distrito de Cayma, y abrió fuego sin decir una sola palabra.

La Policía encontró en el inmueble al menos siete casquillos, que da muestra de la ferocidad en el ataque. La pareja (peruana) de la víctima presenció el ataque y señaló que un hombre encapuchado ingresó a la vivienda y realizó varios disparos.

Policías de la comisaría Acequia Alta y serenos del distrito de Cayma llegaron al lugar para trasladar al herido al hospital Goyeneche. No se descarta un posible ajuste de cuentas.