En una operación extraordinaria realizada en el penal de varones de Arequipa, las autoridades incautaron celulares y envoltorios con sustancias prohibidas. Esto en el marco de las acciones para frenar las extorsiones y actividades ilícitas que se gestan desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Por ello, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, dispuso la ejecución de estas acciones, donde se encontraron 3 celulares y 21 envoltorios de papel con sustancia prohibida.

Es así que, 27 agentes de seguridad penitenciaria, con el apoyo de 117 efectivos policiales, liderados por el comandante PNP Daniel Elías Torres García, y 2 fiscales, ingresaron a los pabellones C y D, de mediana y máxima seguridad, respectivamente. El personal del INPE realizó las acciones de revisión corporal a internos y sus pertenencias, así como la inspección de ambientes y espacios comunes.

Por su parte, el Ministerio Público procedió con el levantamiento de actas y la Policía con el decomiso de los objetos.

Entre los internos intervenidos del pabellón D-3 están, Juan Huamán Alva, William Vílchez Miranda, Jean Vílchez Miranda, Luis Mendoza Huanca y Saúl Ticona Sancho, en quienes se hallaron 4 celulares, 3 cargadores, 4 cables USB, 1 chip y 1 audífono. Mientras que en el pabellón D-4, se encontró 5 bolsas con estupefacientes y 4 bolsas pequeñas conteniendo tabaco, sustancia prohibida en los recintos carcelarios.

Hallan celulares y droga, durante operativo en penal de varones de Arequipa. Foto: GEC.

Además, en el día de control de paquetes, el ciudadano José Eduardo Félix Huamani fue intervenido por personal del INPE, tras intentar ingresar una memoria USB de marca Kingston al interior de su vehículo, el cual ingresó para trasladar materiales de trabajo.

Asimismo, la visitante Haydeé Yessica B. pretendió vulnerar la seguridad del recinto, al llevar 2 celulares escondidos en su cartera. La intervenida llevaba materiales de trabajo para el interno Luis Abel Barreto Chávez.