Una banda conformada por falsos policías irrumpieron el fin de semana en las instalaciones de una empresa minera ubicada en el distrito de Yauca, en Caravelí, para robar 2 millones de dólares en carbón activado.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, la mañana del 30 de agosto, unos 10 sujetos armados, dos de ellos vestidos con gorras y chalecos con distintivos de la Policía Nacional, ingresaron con violencia a las instalaciones de la empresa procesadora Soley Metal, ubicada en el kilómetro 7.1 de la vía Yauca–Jaquí.

El objetivo de los hampones era apoderarse de 181 sacos de carbón activado, con un peso total de nueve toneladas, valorizados en dos millones de dólares. Dicho material se usa en el procesado de obtención del oro.

Durante el asalto, también despojaron de sus armas de fuego a dos agentes de seguridad de la compañía y retuvieron a 70 trabajadores por alrededor de cinco horas hasta que el material fue cargado por completo en un camión para emprender la huida.

Según testigos, la banda utilizó dos camionetas Toyota Fortuner, una negra y otra de color gris, para ejecutar la operación y darse a la fuga.

El coronel PNP Eduardo del Campo, jefe de la Divincri de Arequipa, señaló que la banda huyó hacia Nasca, Ica y el camión empleado para el traslado del mineral fue hallado abandonado en la ruta hacia Ayacucho. Se supo que dicha unidad había sido robada en Ica. Un equipo de Robos de la Divincri de Arequipa se trasladó a la zona para realizar las investigaciones del caso.