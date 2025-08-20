Arequipa se ha convertido en una de las regiones más concesionadas del país en materia minera. Según la encargada del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), de Arequipa, Paola Sánchez, alrededor del 70% de su subsuelo está comprometido con concesiones.

Informó que Ingemmet recibe al día entre 10 y 15 solicitudes de concesión, convirtiéndose así entre las regiones con más concesiones y compitiendo constantemente con las regiones de Libertad y Puno, regiones que también lideran el ranking nacional en este rubro.

En términos de extensión, según Rumbo Minero, la región cuenta con un millón 66 mil 778 hectáreas concesionadas, distribuidas en 1,547 títulos mineros, de los cuales 1,306 corresponden a recursos metálicos y 241 a no metálicos.

DERECHOS

El régimen general de la minería establece que cada concesión puede abarcar desde un mínimo de 100 hectáreas, equivalente a una cuadrícula, hasta un máximo de 1,000 hectáreas por expediente. El derecho de vigencia tiene un costo anual de tres dólares por hectárea, y si no se cumple con el pago durante dos años consecutivos, la concesión es retirada.

Aunque obtener el título de concesión es el primer paso, la verdadera actividad minera solo empieza con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y otros permisos para la explotación. Este proceso suele demorar debido a los conflictos o desacuerdos con los propietarios de los terrenos superficiales, lo que usualmente retrasa o paraliza las inversiones. Sin embargo, el objetivo es que los titulares inviertan y dinamicen la economía.

La Gerencia Regional de Energía y Minas, entregó ayer 40 concesiones mineras para el desarrollo de la pequeña y mediana minería en las provincias de Caravelí, Caylloma, Camaná, Islay, Castilla, Condesuyos y Arequipa, donde el titular de la entidad, Luciano Taco, instó a los propietarios a no esperar años para empezar a trabajar, por el contrario.