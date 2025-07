Fueron 12 días de angustia y tensión que se registraron en dos puntos de la región Arequipa; Ocoña (Camaná) y Chala (Caravelí), donde los últimos cinco días escaló a tal punto que dejó un muerto y 14 heridos. Tras este suceso registrado ayer, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú), decidió dar una tregua de 24 horas.

Mediante un pronunciamiento de la Confemin Perú, indicaron que suspenderán sus medidas de protesta con el propósito de dialogar con representantes de la Presidencia de Consejo de Ministros en una mesa de trabajo y resolver el problema.

“Hemos decidido dar 24 horas de tregua, para que de esa manera podamos solucionar este tema en la mesa. Solicitamos a todos los mineros que están en movilización poner su vida a buen recaudo para preservar la salud”, señaló Máximo Franco Bequer, presidente de Confemin.

TRAGEDIA

Debido a los enfrentamientos registrados la mañana de ayer, Alexander Checca Montalvo (27) falleció, al parecer, por el impacto de un proyectil en el pecho.

Pobladores afirmaron que la víctima era vecino de Bellavista y después de años trabajando como “aguatero” se desenvolvió como taxista.

Además, denunciaron que la Policía lanzó bombas lacrimógenas dentro de las viviendas durante su intervención, afectando a niños, ancianos y familias completas que no formaban parte de los enfrentamientos. Incluso desde la red social de Tiktok, se evidenciaba en vivo el ingreso de la fuerza policial y la confrontación con los mineros informales.

“Mojen su trapo, por todo lado hay policías y disparan. Todos estamos con vinagre y agua y hay niños y no pueden respirar, no se vale eso. Están disparando a las casas, en el patio, a los techos. No hay manera de defendernos. Tengo una hija”, dijo una pobladora entre lágrimas.

Además, el director de la Red de Salud Camaná-Caravelí, José Llamosa, confirmó que son 14 heridos que ingresaron al centro de salud Chala, entre ellos una menor de edad (13) y al menos seis agentes policiales. Entre los heridos, uno diagnosticado con un golpe en la cabeza, y otros de intoxicación por inhalar gas y heridas. El personal de salud, que permanece en alerta amarilla, actuó para asistir a ocho civiles y seis efectivos policiales. El galeno comunicó que la mayoría de pacientes fueron dados de alta.

En este punto de la carretera Panamericana Sur, se trasladaron más de 800 policías y de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) para liberar la vía y después de horas de disturbios se consiguió el objetivo al promediar las 11:30 horas. Asimismo, los agentes de la PNP detuvieron a 3 personas, quienes fueron trasladados a la comisaría de Chala. A pesar del trágico deceso y heridos, la Policía continua en enfrentamientos con los mineros.

CUESTIONA A GOBERNADOR

Al respecto, el alcalde de la provincia de Caravelí, Roberto Soto Riveros, cuestionó el accionar del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez y gerente regional de Energía y Minas, Luciano Taco Prado, por no resolver a tiempo. “Es una forma incompresible de actuar de la gerencia de Energía y Minas. Se ha llamado por todos los medios, nunca conecta el teléfono el señor Rohel Sánchez, no conversamos desde marzo de este año que nos citó a los alcaldes”, dijo a Correo.

Advirtió que tras la muerte, se solicitará la presencia de los organismos de derechos humanos, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, para verificar como los civiles fueron “atacados con armas de fuego” sin una previa mesa de diálogo con las instancias correspondientes.

OCOÑA

Tras enfrentamientos en Chala que dejaron como saldo una persona fallecida, la Policía Nacional del Perú restableció el tránsito de vehículos. Luego de estos sucesos, más de 6 mil mineros que se apostaron en el puente Ocoña se retiraron en cumplimiento del pronunciamiento de Confemin Perú. En el sector, se había pedido emergencia.