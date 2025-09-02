Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos presuntos delincuentes cuando se dirigían al Terminal Terrestre de Arequipa en un intento de viajar a la capital de Lima. La intervención se realizó la mañana de este martes 2 de setiembre en la calle Ernesto Gunther, en el Cercado de la ciudad.

Los detenidos fueron identificados como Kevin Gustavo Ruiz Trinidad (28) y Jonathan Bruno Díaz (36), ambos de nacionalidad peruana, quienes se encontraban a bordo de un taxi por aplicativo desde el distrito de Cerro Colorado. La detención se dio por la tenencia ilegal de armas de fuego.

Según información preliminar, al revisar su equipaje, los agentes hallaron en una maleta un morral que contenía un arma de fuego envuelta en papel de aluminio.

El conductor del vehículo también fue retenido para determinar si tenía algún tipo de vinculación con los sujetos. Actualmente, rinde su manifestación con los agentes policiales.

Al lugar, llegaron efectivos de la División de Robos, Divincri, Criminalística.

CASO

Se investiga si los dos sujetos estarían implicados en robo al hostal “Kaprichos” del último domingo. Se presume que los presuntos delincuentes junto a otros tres cómplices, haciéndose pasar por policías, sorprendieron al trabajador y sustrajeron más de 10 mil soles.

En ese momento, la policía estableció el plan cerco para poder atrapar a los ladrones que continuaron la fuga hacia el sector de Pachacutec, en Cerro Colorado. Por este último hecho, la Policía presume que los detenidos estarían implicados en el caso.