La mañana de este martes 2 de setiembre, se registró un trágico accidente en la carretera Panamericana Sur, a la altura del centro poblado San José, distrito de La Joya, dejando como saldo dos fallecidos y un conductor detenido.

Según el reporte policial, el volquete de placa BZV709 color amarillo-negro, conducido por Edgar Pilco Choque, impactó contra la motocicleta de placa 9429-GZ color negro, en el que viajaban dos ocupantes.

Debido a la magnitud del accidente, el propietario de la moto lineal (según Sunarp), Florez Rivaldo Puma Puma, falleció en el lugar. Horas más tarde, su acompañante Yudit Paco Rivera (21) perdió la vida en el hospital Honorio Delgado Espinoza, donde permanecía internada de emergencia.

De manera preliminar, se conoció que Puma Puma sería miembro de la Policía Nacional, hecho que aún es materia de investigación por las autoridades correspondientes.

Cabe mencionar que el conductor del volquete fue detenido y quedó a disposición de la comisaría de San José por presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo y lesiones culposas.

La Policía presume que una maniobra indebida del volquete habría ocasionado el impacto contra la motocicleta.