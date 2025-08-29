Diana Carolina Checcya Chicjhuaya (23) perdió la vida la tarde del jueves 28 de agosto en la calle Huayna Cápac, sector Buenos Aires, distrito de Cayma. La joven madre, que deja en la orfandad a un niño de 5 años, salió despedida de la motocicleta en la que viajaba como copiloto. El conductor, un ciudadano argentino, en lugar de auxiliarla, optó por huir, abandonándola en la vía.

En la escena del accidente, la Policía encontró dos cascos, un par de pantuflas y restos de la unidad menor, pero no al chofer. Según las primeras diligencias, Diana falleció de manera instantánea tras golpearse contra el pavimento.

Los policías investigan si el accidente fue causado por una maniobra brusca para esquivar otro vehículo o por pasar un rompemuelles de la zona a excesiva velocidad.

Horas después del fatal accidente, efectivos de la comisaría de Casimiro Cuadros localizaron la motocicleta de placa 1765-5V dentro de una vivienda en el mismo distrito. De acuerdo con la versión de los familiares, el conductor, ciudadano argentino, tendría 22 años y aún está no habido.