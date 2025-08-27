Un violento accidente de tránsito se registró la mañana de este 27 de agosto, en el sector Módulo B del distrito de Majes, Caylloma, donde dos combis de transporte urbano chocaron fuertemente dejando como saldo cuatro heridos, entre ellos dos escolares que se dirigían a sus instituciones educativas.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 horas, cuando la unidad de placa Z6V-820 de la empresa Real Majes Tours M13 impactó contra la parte trasera de la combi de placa Z6N-742 de la empresa Majestad. Producto del fuerte golpe, la segunda unidad dio varios giros hasta quedar a un lado de la vía, con ventanas destrozadas y parte de la carrocería en la pista.

Fueron dos escolares heridos y uno de ellos estaba inconsciente con la mitad de su cuerpo saliendo de la ventana rota. Asimismo, una mujer salió expulsada del vehículo hacia la vía, quedando tendida. Fueron trasladados al hospital Central de Majes.

Vecinos denunciaron que en la llamada calle ancha son constantes los accidentes de tránsito y reiteraron su pedido a la Municipalidad Distrital de Majes para que instale reductores de velocidad. En tanto, la Policía detuvo a los conductores de ambas unidades e inició las investigaciones para determinar responsabilidades.