Un total de 2 mil 607 personas fueron detenidas en Arequipa por conducir ebrias desde enero hasta julio, según reportes del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

La cifra ubica a este delito como el segundo con mayor incidencia en la región, solo por debajo de los hurtos (2 mil 760 casos).

DETALLES

Estas denuncias suceden aún más cuando son feriados o fechas festivas, como Fiestas Patrias, de Arequipa u otras celebraciones. Ante el aumento desde años anteriores, desde la Corte Superior de Justicia pusieron en marcha un plan piloto en la Unidad de Flagrancia que permite juzgar y sentenciar a conductores infractores en un plazo de 48 horas.

Es decir, cuando un chofer es intervenido por manejar ebrio, el caso pasa de inmediato a esta área que los procesa y busca una sanción.

Sin embargo, fuentes del personal de la unidad señalaron que en feriados largos y fechas donde hay conciertos o celebraciones, la cantidad de detenidos supera la capacidad de atención.

“Los detenidos llegan al día entre 10 a 20 en fiestas y cómo tenemos que acelerar en el proceso, no podemos, porque el personal es insuficiente, para realizar todo el procedimiento”, indicaron.

Este número se registró a inicios del año, después del anuncio del plan piloto que fue por San Valentín, cuando también se realizaron más intervenciones de la Policía.

A esto se suma, que a inicios del plan eran nuevos los procesados, en cambio ahora el panorama cambió pues los que llegan en su mayoría son reincidentes, es decir conductores que vuelven a ser detenidos por segunda vez por el mismo delito.

Cada intervenido debe pasar por control de identidad, dar sus declaraciones y exámenes toxicológicos.

CAUSAS FATALES

En este año también por imprudentes en el volante que manejaron ebrios, provocaron muertes que enlutó a familias.

Fue el caso de una niña que fue atropellada en el distrito de Paucarpata por un adulto que salió de un local clandestino completamente borracho.

A este lamentable hecho, se suman también autoridades o funcionarios que lejos de dar el ejemplo, también fueron detenidos por conducir ebrios, como el alcalde de La Joya, Cristhian Cuadros Treviño, intervenido el pasado 7 de junio. También están tenientes alcaldes como el de Mariano Melgar, Luis Montesinos.