La mañana de este lunes 1 de setiembre, se registró un accidente de tránsito en la vía Arequipa-Puno, a la altura del distrito de San Antonio de Chuca (provincia de Caylloma) dejando daños materiales.

Según el informe policial, el camión de placa V8P-845, marca Isuzu, color blanco, sufrió despiste con subsecuente volcadura, cuando se dirigía de Juliaca hacia Arequipa.

Además, durante la intervención, no se encontró al conductor de la unidad y Policía viene regulando el tránsito vehicular. Ante ello, se coordinó con la grúa de Covisur para el traslado hacia la dependencia policial y diligenicas de ley,

La comisaría de Imata quedó a cargo del accidente, a fin de determinar las causas y responsabilidades.