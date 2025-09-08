Este lunes 8 de setiembre, se presentó la Asociación Frente de Transportistas Formales de Arequipa (ACTUAR), que busca representar y defender los intereses del transporte en la región, como combatir la informalidad y evaluar un precio justo para el pasaje.

La directiva está integrada por Patricia Velásquez, como presidenta de ACTUAR, Marat Santos como secretario, Juan José Revilla en tesorería, María Teresa Miranda Fernández como vocal y Glenda Meza Cáceres como fiscal.

De acuerdo a Patricia Velásquez, ACTUAR está conformado por todos los transportistas del Sistema Integrado de Transporte (SIT) que expusieron sus propuestas, demandas y visión para enfrentar los desafíos del sector.

En la presentación de ACTUAR, Velásquez sostuvo que los transportistas requieren condiciones justas para sostener el servicio y advirtió que la informalidad perjudica tanto a las empresas como a los usuarios. Además, consideró que el pasaje urbano ha sido congelado por más de 10 años, por lo que se debió evaluar mucho antes.

“El pasaje se ha debido evaluar, pedimos a la población de que sea consciente, que todo ha subido y si no se pudiera dar, que la municipalidad de Arequipa tome acciones y nos libere de los informales”, explicó.

Así también, agregó que se necesita un trabajo de articulación entre la Municipalidad Provincial de Arequipa, Policía y población usuaria. También, se espera abordar problemas como el congestionamiento vehicular, falta de mantenimiento de rutas y precariedad laboral.

Asimismo, Juan José Revilla hizo un llamado a los informales a incorporarse a la formalidad.