Esta mañana la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) presentó una flota de 20 nuevas unidades vehiculares que se incorporarán al Sistema Integrado de Transporte (SIT), sumando así 2 mil 236 de las 2 mil 500 que se requieren según la actualización del Plan de Optimización de Rutas al 2024.

El gerente de Transporte y Circulación Vial de la MPA, David Hernández, señaló que en unos meses (sin un plazo específico) se espera completar la meta de unidades necesarias, requisito para ingresar a la parte operativa del SIT.

Frente a una nueva actualización de cifra de flota en el SIT, el funcionario señaló que la necesidad de contar con nuevos vehículos se verá durante la fase operativa.

De otro lado, Hernández aseguró que el 40 % de unidades afiliadas al SIT son modernas, “para pasar a operación ya tenemos que ir alineando la modificación total de flota, por eso, hay respaldo a los operadores para renovar”, explicó.

Estas 20 unidades cubrirán rutas en los distritos de Cerro Colorado, Tiabaya, Hunter, Cayma.