El gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), David Hernández Salazar, informó ayer que la tarifa en el pasaje de transporte urbano se mantendrá en un sol, mientras no se cumplan las condiciones en el contratro no se puede hablar de modificaciones.

El funcionario municipal se reunió ayer con 10 presidentes de las empresas concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

“El pasaje se tocó como tema económico. Lo que necesitamos es tarifa técnica y que no sea agresiva con los usuarios y que cubra los costos con los operadores, esas evaluaciones se van a hacer de manera conjunta. No hay propuesta de nuevo pasaje, nadie lo presentó. Estamos en un modelo que se respetan las condiciones del contrato”, apuntó.

Sin embargo, Hernández priorizó el aumento de la flota para cubrir el servicio y que los conductores pasen a la formalidad donde se respeten las 8 horas de trabajo.

INFLACIÓN

El gerente del consorcio de transporte AQP Masivo, Marat Santos, señaló que desde el 2010 la inflación creció en 40 %, menos la tarifa en el pasaje.

“La municipalidad quiere flota mejorada con buses del 2023 para arriba que bordea los 70 mil dólares. Para la renovación de flota el pasaje de un sol no amerita. El pasaje no se puede dar de una manera unilateral, no podemos subir el pasaje”, señaló.