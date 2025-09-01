El gerente de Transporte y Movilidad Sostenible de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Dvid Hernández, anunció que la comuna busca ampliar la flota vehicular del Sistema Integrado de Transporte (SIT) y medidas para combatir la informalidad.

Las declaraciones las brindo, luego de que horas antes se registrara manifestaciones en la parte alta del distrito de Alto Selva Alegre, donde transportistas pedían más control a los vehículos informales conocidos como “loncheritas”.

Al respecto, el funcionario de la MPA, indicó que no se descarta sanciones por el perjuicio a la población, no obstante, afirmó que la concesionaria deslindó responsabilidades.

Así también, agregó que este martes 2 de setiembre se tendrá una reunión con los concesionarios del servicio de transporte público para empezar a aumentar la flota de la ciudad, el manejo operativo eficiente y en definitiva pasar a la etapa operación.

“Se va a conversar el tema de la implementación en el eje norte-sur, uno de los más cargados, con más usuarios y utilización de más vías”, sostuvo.

Además, se tratará estrategias de tránsito, semáforos, pases, entre otros puntos, a fin de mejorar el servicio para el usuario y transportista. Si bien la flota debería de 1700 unidades, aún falta 250 más, a excepción de las alimentadoras debido al crecimiento de la ciudad.