La Contraloría General de la República (CGR) advirtió a la Municipalidad de Provincial de Nasca el riesgo de retraso en la ejecución de una obra de agua potable y alcantarillado en el distrito de Nasca, debido a observaciones por subsanar en el expediente técnico respecto al diseño estructural de uno de los reservorios y del sistema de electrificación de dos pozos.

Control en obra

Cabe mencionar que la mencionada obra tiene un costo total de 18 millones 180 mil 761 soles y beneficiará directamente a 4715 pobladores de los sectores Buena Fe Alto, Los Ángeles, Nasca, Buena Vista, Las Palmeras, Santa Rosa, Ampliación Cajuca y Nueva Esperanza de Cajuca.

De acuerdo con el Informe de Control Concurrente n.° 011-2026-OCI/0407-SCC, cuyo periodo de evaluación comprende desde el 7 al 15 de mayo del 2026, se constató que los trabajos en el reservorio Cantalloc, situado en el sector Santa Rosa, se encuentran suspendidos debido a que el expediente técnico presenta deficiencias en el cálculo estructural de las vigas de acero a utilizarse en la construcción del tanque elevado, y por no considerar en dicho cálculo el comportamiento de las masas de agua en el reservorio ante un sismo.

Del mismo modo, no se ha iniciado la construcción y electrificación de las casetas de bombeo de los pozos Cantalloc y Cajuca 4, y el pedido de autorización del servicio de media tensión fue observado por la empresa que brinda el suministro eléctrico debido a que el expediente técnico no consideró una serie de componentes necesarios para el óptimo funcionamiento del sistema de electrificación, tales como estructuras eléctricas y el equipamiento del transformador, entre otros equipos y accesorios.

La entidad aún no cumple con la subsanación de las mencionadas observaciones y tampoco obtiene la autorización de Provías para intervenir en un tramo de la Carretera Interoceánica y así empezar la ejecución de la línea de impulsión que conecte el pozo tubular Cantalloc con el reservorio del sector Santa Rosa.

El resultado de este informe de control concurrente fue comunicado al alcalde de la Municipalidad Provincial de Nasca, Jorge Bravo, para que realice las medidas preventivas y correctivas que correspondan.

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