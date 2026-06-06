Caminar por la calle Santa Catalina es mucho más que un paseo turístico, pues es recorrer siglos de historia arequipeña en cada cuadra, donde la fachada de sillar cuenta una época distinta.

Por ello, en esta sección “Correo te lleva de paseo” y acompañados del arquitecto y restaurador William Palomino, se descubre y sorprende la belleza arquitectónica a través de las casonas.

HISTORIA EN CADA TRAMO

El recorrido empieza en la quinta cuadra con el barrio San Lázaro, uno de los más antiguos de Arequipa. Este tramo conocido como la calle San Lázaro guarda la memoria de la naciente república del siglo XIX. Se observa una casona de dos pisos que combina arquitectura neoclásica en la planta baja y de estilo renacentista en el segundo nivel.

“Se hacía el ingreso a la Plaza de Armas y ahora ya es el ingreso que da inicio a las actividades por la Fundación Española”, explicó Palomino.

Quinta cuadra de la calle Santa Catalina, antes San Hilarión, en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La cuarta cuadra, antes llamada la calle Buena Vista, debido a que muchos de sus edificios ofrecían una vista privilegiada hacia el río Chili. Este tramo fue territorio de las familias Belaunde y Bustamante, dos de los apellidos más influyentes de la historia arequipeña. Hoy, uno de sus inmuebles más representativos alberga la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA).

En la tercera cuadra, que da el nombre a toda la calle, alberga su joya más célebre: el Monasterio de Santa Catalina, ciudad dentro de la ciudad.

Tercera cuadra de la calle Santa Catalina, se ubica el Monasterio de Santa Catalina en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

En la segunda cuadra, antes conocida como la calle de San Hilarión –de ahí el apelativo popular de “calle de los Santos”–, esconde una sorpresa bajo sus cimientos, ya que debajo de una de sus casonas se conservan vestigios de una vivienda churajón, cultura prehispánica que habitó la región.

Además, se levantan edificaciones de estilo neoclásico. También está la casa del señor Álvaro Valdivia Montoya, donde se preserva la memoria de muchas antigüedades de Arequipa.

Segunda cuadra de la calle Santa Catalina, antes San Hilarión, en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Segunda cuadra de la calle Santa Catalina, antes San Hilarión, en Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

El recorrido termina en la primera cuadra, calle de La Catedral, la cual también alberga el Rectorado de la Universidad Nacional de San Agustín, además de un complejo cultural que convierte este tramo en un polo de conocimiento e identidad arequipeña.