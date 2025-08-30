El 11 de septiembre iniciará el trámite de expedientes administrativos para obtener el Certificado de Operación para el Servicio de Taxis de Arequipa (SETARE), en el que unas 20 mil unidades podrán ingresar a la formalidad, según explicó el presidente de la Cámara de Empresas de Taxi de la Región Arequipa (CETARA), Adolfo Paco.

Tras culminar el periodo de 30 días de sensibilización dispuestos en la Ordenanza Municipal N° 1377, aprobada por el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), finalmente se dará un plazo de 45 días hábiles, hasta el 13 de noviembre para los taxistas puedan formalizarse.

“Lo que tienen que hacer los ciudadanos que deseen ejercer el oficio de taxi es reunir algunos requisitos básicos, el primero de ellos es que su vehículo tenga una cilindrada de 1248 en adelante, que su vehículo pese una tonelada a más, que adicionalmente no sea un vehículo con una antigüedad mayor a 15 años y que esté incorporado como parte de una flota operativa o asociación o empresa”, explicó el representante de taxistas.

PROCESO

Este trámite se realizará en local El Filtro de la comuna provincial, donde los taxistas deberán presentar la documentación para su evaluación, trámite que demoraría un máximo de dos horas. Adolfo Paco expresó que actualmente solo existe un máximo de 1,500 taxis formales en la ciudad, los cuales están afiliados a una flota operativa formal, no obstante, la cantidad de taxis llega a los 40 mil.

“De estos (40 mil), 6 mil 700 tienen el permiso, entendemos que estos 40 mil que hay que se estima en toda la ciudad, por lo menos cumplirían los requisitos uno 20 a 25 mil. Ellos podrían aprovechar esta oportunidad y pasar a la formalidad, porque un servicio es de calidad y seguridad siempre y cuando esté de acuerdo a la norma”, acotó.