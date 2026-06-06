La ONPE continúa con el traslado de material electoral hacia localidades remotas de la región Amazonas, en el marco de la segunda vuelta presidencial.

Las labores se concentran en comunidades nativas y zonas de difícil acceso donde la geografía y el clima dificultan el desplazamiento del personal.

Desde Bagua, equipos de la ODPE ejecutan el envío de ánforas, cédulas de votación y demás implementos necesarios para los comicios del domingo 7 de junio. El operativo forma parte de la logística previa al desarrollo de la jornada electoral en la región.

Las rutas de distribución alcanzan principalmente la provincia de Condorcanqui, cercana a la frontera con Ecuador, donde el acceso requiere desplazamientos por tierra, río e incluso caminatas prolongadas.

En la zona norte de Amazonas se han habilitado 211.346 electores, distribuidos en 139 locales de votación y 763 mesas en 16 distritos, mientras continúan las operaciones para completar la entrega.