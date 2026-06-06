El despliegue incluye comunidades nativas de difícil acceso en Condorcanqui, donde las condiciones geográficas y climáticas complican la entrega antes de la jornada del domingo 7 de junio. FOTO: CAPTURA CANAL N.
El despliegue incluye comunidades nativas de difícil acceso en Condorcanqui, donde las condiciones geográficas y climáticas complican la entrega antes de la jornada del domingo 7 de junio. FOTO: CAPTURA CANAL N.

La ONPE continúa con el traslado de material electoral hacia localidades remotas de la región Amazonas, en el marco de la segunda vuelta presidencial.

Las labores se concentran en comunidades nativas y zonas de difícil acceso donde la geografía y el clima dificultan el desplazamiento del personal.

Desde Bagua, equipos de la ODPE ejecutan el envío de ánforas, cédulas de votación y demás implementos necesarios para los comicios del domingo 7 de junio. El operativo forma parte de la logística previa al desarrollo de la jornada electoral en la región.

Las rutas de distribución alcanzan principalmente la provincia de Condorcanqui, cercana a la frontera con Ecuador, donde el acceso requiere desplazamientos por tierra, río e incluso caminatas prolongadas.

En la zona norte de Amazonas se han habilitado 211.346 electores, distribuidos en 139 locales de votación y 763 mesas en 16 distritos, mientras continúan las operaciones para completar la entrega.

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