Los actos vandálicos contra la zona monumental del Centro Histórico podrían superar las cifras del año pasado, así lo dio a conocer el director de la Escuela Taller Arequipa, Hugo Ramos, quien afirmó que en lo que va del año se ha realizado limpieza en un aproximado de 82 metros cuadrados de pintas identificadas en diversos puntos.

“Se supone que no debemos superar los 100 metros cuadrados, pero aparentemente este año vamos a superar, que la verdad enorgullece decirlo, porque deberías estar hablando de una reducción”, expresó durante la limpieza de unas pintas en la iglesia La Compañía que se realizó la mañana del miércoles.

PROBLEMA

Entre las calles más afectadas por las pintas se encuentran Santa Catalina, en las cercanías al monasterio, en el barrio de San Lázaro y los portales de Flores y San Agustín, este último donde se identificó un grafiti en aerosol y donde se realizó la limpieza con un disolvente especial a través del proceso de cataplasma.

En el caso de las pintas en los alrededores del Monasterio de Santa Catalina, Ramos señaló que se está programando su atención dado que se trata de un elemento fosforescente el que se usó, lo que da mala imagen al turista nacional y extranjero que llega a la ciudad. El servidor indicó que el año pasado se limpiaron cerca de 110 metros cuadrados, sobrepasando lo estimado.

Por su parte, el gerente de Centro Histórico, Ramiro Damiani, invocó a la población a apoyar en la denuncia de cualquier acto vandálico que atente contra el patrimonio, “que se sume, que los filme, que le tome una foto para identificar y poder sancionar”, mencionó, además de recordar que este tipo de actos contra el patrimonio implican un delito que puede castigarse con penas entre 3 a 8 años de pena privativa.

“Cuando son pintas en sillar, que es un material muy poroso, es muy complicado poderlos limpiar sin generar daños. Cuando son superficies más lisas, como puede ser la piedra, es más sencillo”, explicó ante la dificultad para restaurar el patrimonio.

Respecto a sanciones este año por estos actos, el funcionario afirmó que de momento no se aplicó ninguna, pero la investigación está a cargo de las áreas respectivas.