Después del fin de semana, la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa amaneció con nuevas pintas que dañan la columna en el Portal de San Agustín, que se suma al descubrimiento de grafiti hace 10 días en el Portal de Flores y el Templo de la Compañía de Jesús.

Hugo Gómez, director de la Escuela Taller Arequipa, señaló ayer que las pintas realizadas son actos vandálicos, repudiables, no son excusable ni justificables. Los ataques en las áreas monumentales en el Centro Histórico de la ciudad afectan la piedra sillar y ponen en riesgo el patrimonio.

“Noticia desagradable. Ahora en el Portal de San Agustín, en una de las columnas. Repudiamos este tipo de actos. Como Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), mediante la Escuela Taller Arequipa haremos el mantenimiento y la eliminación de las mismas con el restablecimiento, pese a que este tipo de pintas son mucho más agresivas, el spray dorado es más penetrable y los altos relieves en la textura pueda penetrar y quedarse”, afirmó.

El funcionario sospecha que las pintas se han realizado el fin de semana en horas de la madrugada, cuando se baja la vigilancia. No obstante, las autoridades no han podido identificar a los responsables.

“Los actos vandálicos pueden ser clasificados por ira, resentimiento, rebeldía y protesta. Debemos actuar, a los ciudadanos tomar fotografías cuando atenten contra el Centro Histórico”, dijo.

JORNADA

Se han coordinado para el miércoles 10 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, la jornada de limpieza con un equipo de estudiantes de la Escuela Taller Arequipa, en coordinación con la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental de la MPA.

Removerán las pintas en el Portal de San Agustín como el Templo de la Compañía de Jesús. Se restaurará la belleza de los monumentos y se espera llegar a la reflexión de la importancia de la conservación.