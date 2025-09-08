La Plaza de Armas de Arequipa volvió a ser escenario de atentados contra el patrimonio histórico. La noche del sábado, un grupo de hasta tres jóvenes ingresó a la pileta del Tuturutu e intentó subir a los platos de la fuente, poniendo en riesgo esta emblemática escultura. Al día siguiente, una nueva pinta apareció en el portal de San Agustín, a la altura de la calle La Merced.

Este último hecho se suma al registrado hace dos semanas en el portal de Flores. Para el director de la Escuela Taller Arequipa, Hugo Gómez, preocupa que en tan corto tiempo se hayan registrado dos pintas en la Plaza de Armas y consideró que se debe prestar mayor atención a la seguridad del centro histórico.

Gómez explicó que, aunque su institución interviene en la eliminación de pintas y trabajos de conservación, lo prioritario sería que se adopten medidas preventivas. “No debería repetirse una segunda pinta en tan poco tiempo. Necesitamos más atención en la seguridad para prevenir, no solo para reparar”, remarcó.

Asimismo, informó que su equipo programará la eliminación de la reciente pinta durante esta semana, continuando con la atención de otras áreas del centro histórico que han registrado daños similares.

PINTAS

En lo que va del año, la Escuela Taller ha logrado eliminar más de 80 metros cuadrados de pintas en el centro histórico. Los muros de los conventos de Santa Catalina y Santa Teresa, junto con portales y callejones tradicionales, son los espacios que registran mayor número de ataques vandálicos.