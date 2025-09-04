La restauración de la fachada de sillar y la puerta de madera del inmueble dañado durante un desalojo hace 11 días en el Centro Histórico estará a cargo de los propietarios de la casona, afirmó el gerente de Centro Histórico de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Ramiro Damiani.

“Nosotros no podemos intervenir en un bien privado. Igual hemos coordinado con el Ministerio de Cultura para que se haga la denuncia, lo mismo que al procurador (público municipal de Arequipa) para que la delegue al Ministerio Público”, señaló sobre las acciones realizadas tras el daño al patrimonio registrado el pasado 25 de agosto.

Respecto a las intervenciones dentro del bien público (calzada y veredas), el funcionario explicó que la semana pasada se realizó el cambio de la banca ubicada en el frontis de este inmueble.

“En el tema privado, ya es el propietario el que se encargaría de evaluar sus daños y de ver su trámite para reponer su puerta, ventanas, pintura”, acotó sobre el proceso de restauración, el mismo que deberá contar con aprobación de Gerencia de Centro Histórico.

En cuanto a los daños internos generados a partir de modificaciones no autorizadas, esto pasó a manos de la Procuraduría Pública Municipal de Arequipa.