El director de la Escuela Taller Arequipa, Hugo Gómez Carrasco, informó ayer que han retirado en gran parte la pintura impregnada en símbolos y letras en el Portal de Flores, de la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa.

“El procedimiento de limpieza no es igual como en el sillar, es mucho más compacto y queda el residuo de la pintura. Hemos utilizado metodología química para eliminar la pintura automovilística. Son hechos vandálicos que lamentablemente se están normalizando”, señaló.

SANCIONES

Gómez Carrasco señaló que la Ley 28296 de Patrimonio Cultural infiere acciones pecuniarias y privación de la libertad, considerando que el Portal de Flores es un monumento declarado como un conjunto arquitectónico.

“Es la cuarta pinta que estamos eliminando en la plaza. Fue una acción vandálica que deberían ser sancionadas. Instamos a la población a denunciar cuando sean testigos para que puedan ser capturadas esas personas”, apuntó.

La Escuela Taller Arequipa interviene por sexta vez en el año ante pinta realizada en el Centro Histórico. “Hemos intervenido en el Monasterio Santa Catalina, Santa Teresa, en la calle Bolívar, Villalba, Sucre, donde se reportaron los actos vandálicos”, dijo.