El alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, lamentó los recientes hechos ocurridos en el Centro Histórico, luego del desalojo en la calle Jerusalén y la pinta en el Portal de Las Flores.

“Este tipo de situaciones son deplorables porque contaminan y dañan la imagen de la ciudad. El daño no lo hacen al alcalde, sino a toda la ciudad”, manifestó.

DESALOJO

El gerente de Servicios al Ciudadano, Carlo Véliz, informó que respecto al desalojo en la calle Jerusalén ya se formalizó la denuncia policial por los delitos de daño al patrimonio cultural, al ornato y a las áreas verdes, además de disturbios ocasionados. “Estamos haciendo el traslado al Ministerio Público para que tome conocimiento y continúe con el proceso”, indicó.

Véliz agregó que la municipalidad ha cuantificado una sanción administrativa de hasta 430% de una UIT contra los responsables, además de otras medidas correctivas. “La afectación no solo recae en quien contrata, sino también en quienes cometen la acción”, subrayó.

El funcionario precisó que la comuna está en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Gerencia del Centro Histórico para definir las acciones de restauración en el inmueble afectado. “Este es un tema especializado y el Ministerio de Cultura será quien lidere la recuperación del bien patrimonial”, declaró.

PINTA

En cuanto a la pinta en una de las columnas del Portal de Flores, el alcalde indicó que ya se está formulando la denuncia correspondiente y que se revisan cámaras de seguridad de la municipalidad y de comercios cercanos para identificar al responsable. Precisó que las sanciones podrían llegar a una multa de hasta una UIT y que también se ha planteado una denuncia ante la Fiscalía por afectación al patrimonio cultural de la humanidad.