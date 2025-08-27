Hasta en 160 mil soles se estiman los daños ocasionados en la casona de la segunda cuadra de la calle Jerusalén durante un desalojo efectuado el lunes por la mañana. Este inmueble estaba dividido en varios ambientes, entre ellos un hotel y una discoteca.

Según el informe previo de evaluación de daños, el incendio provocado por quienes se resistieron al desalojo generó afectación hasta en un 85 % en el frontis del inmueble, en cuanto a la puerta de diseño colonial y de madera fue consumida por completo.

Casona terminó con daños en la estructura. Foto: GEC.

En cuanto a la bóveda ubicada en este local, el 80 % de su superficie fue cubierta por hollín. Asimismo, se evidenció que tanto en el primer como en el segundo piso además de modificaciones (tapiado con sillar) que no fueron autorizadas.

Cabe señalar que este informe deberá ser validado por peritajes a cargo de especialistas del Ministerio de Cultura. De otro lado, una posible puesta en valor de todo el inmueble se estima en 456 mil soles que incluye la restauración de los tres niveles.