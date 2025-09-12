El entrenador Juan Reynoso reconoce parte de responsabilidad en el fracaso de la selección peruana de fútbol en las Clasificatorias al Mundial del 2026. Hace mea culpa de la tercera parte de la campaña, dirigió seis encuentros donde sumó dos puntos.

“Yo me hago responsable de lo que me tocó, yo solo dirigí seis partidos, hicimos pocos puntos (2) y eso hay que reconocerlo y mi grado de responsabilidad está ahí. Los otros dos tercios de Eliminatorias pues cada quién se haga responsable. Yo tengo mi evaluación, mi diagnóstico y tuve mis respuestas y soluciones, ellos pensaron que las soluciones iban por otro lado”, señaló.

Reynoso afirmó que los culpables no solo son los futbolistas y los entrenadores. “Hay muchos más culpables. Al final si fue la peor eliminatoria, ojalá los que tienen que hacerse responsables lo hagan, como yo lo estoy haciendo”, apuntó.

El estratega nacional adelantó que no está en sus planes, por el momento, regresar a la selección nacional y su atención está puesta en FBC Melgar.

“Yo no descarto nada, mi misión sobre mi carrera de aquí en adelante no pasa por regresar a la selección, pero no descarto nada”, dijo.