La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció oficialmente la salida de Óscar Ibáñez como director técnico de la Selección Peruana, un día después de la derrota 0-1 ante Paraguay en Lima por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

El contrato del estratega llegó a su fin tras siete meses en el cargo, y la FPF agradeció su “responsabilidad y compromiso” durante este periodo.

El comunicado sorprendió porque Óscar Ibáñez había declarado que continuaría al frente de la Blanquirroja para los próximos amistosos, tras conversar con el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

Sin embargo, la dirigencia informó que la salida se enmarca en un “Plan de Reestructuración Institucional” que busca modernizar y fortalecer el fútbol peruano con miras al 2030.

Óscar Ibáñez asumió en febrero pasado en reemplazo de Jorge Fossati y dirigió seis partidos, todos por Eliminatorias.

Con su salida, la Federación indicó que inicia “una nueva era con optimismo y visión de futuro” y ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador.

En el comunicado, la FP asegura que el perfil del próximo técnico será definido a través de una evaluación exhaustiva, priorizando la alineación con la estrategia institucional y el compromiso de consolidar selecciones más competitivas.

