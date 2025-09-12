Los eventos de la Feria Arequipa y Perumin 37 no generarán utilidades para el Gobierno Regional de Arequipa, informó el gerente general, Berly Gonzales, quien precisó que la autorización para estas actividades se realizó directamente con el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri).

“No podría decirle de utilidades porque esa feria no se ha realizado bajo autorización del Gobierno Regional de Arequipa, sino directamente por el Ministerio de Agricultura, ahí se firmó el convenio con las condiciones de administración (...) finalmente, no hay utilidades porque estamos recibiendo también el acervo documentario correspondiente”, indicó.

Agregó que hay acuerdos entre los organizadores de ambos eventos para garantizar la operación y mantenimiento de la infraestructura y además hacer las mejoras correspondientes. Sin embargo, dinero de por medio no hay, según detalló Gonzales.

TRANSFERENCIA

Como se conoce, el campo ferial pasó a manos del Gobierno Regional de Arequipa a inicios de setiembre y lo que sigue es la transferencia al Fondo de Desarrollo Regional que tendrá la administración total de Cerro Juli y los eventos que se desarrollen ahí por un periodo aún no determinado.

Este paso aún no se concreta porque desde el GRA recién están elaborando el documento para presentarlo ante el Consejo Regional, que deberá aprobar esta acción. “Somos absolutamente conscientes que cualquier transferencia debe contar con el acuerdo del Consejo Regional. Estamos preparando la propuesta”, declaró.

Gonzales sostuvo que no tienen una fecha para la entrega porque está en manos del CRA, que hace dos días aprobó la conformación de una comisión especial investigadora para analizar la transferencia de Cerro Juli, cuyo informe estará listo recién en 120 días Hasta entonces, el acuerdo de transferencia no podría verse, según se supo en el CRA.