El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Meza, anunció que Arequipa recibirá a más de 65 mil visitantes nacionales e internacionales durante la convención minera Perumin 37, el evento minero más importante del país que se desarrollará desde el 22 al 26 de septiembre en el campo ferial de Cerro Juli.

“Estamos hablando no solo de público local, sino de personas que llegarán desde distintas partes del país y del mundo para conocer los adelantos en innovación minera”, destacó Meza, quien aseguró que este encuentro consolidará a Arequipa como un punto focal de comercio, turismo e inversión.

OPORTUNIDADES

El funcionario resaltó que Perumin 37 generará un gran movimiento económico para la región, con un incremento estimado de hasta 30% en empleos adicionales en el sector servicios, especialmente en gastronomía, hotelería, transporte y toda la cadena productiva asociada al turismo en el Centro Histórico.

Cabe resaltar que, en la edición pasada, Perumin 36 congregó a más de 65.500 asistentes de 55 países de los cinco continentes, incluyendo Estados Unidos, China, España, Australia y Sudáfrica. La convención contó con 406 conferencistas y panelistas, y la participación de 365 líderes estudiantiles de 22 universidades.

ACUDEN

En Perúmin 36, el 80% de los asistentes fueron hombres y el 20% mujeres, mientras que entre los 406 ponentes y panelistas, también se mantuvo la misma proporción.