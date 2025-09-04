A menos de un mes de su inauguración, los preparativos para PERUMIN 37 Convención Minera, el encuentro más importante de la minería en Latinoamérica, avanzan a paso firme en el Centro de Convenciones Cerro Juli, de Arequipa. Actualmente, las obras civiles y de montaje registran un 80% de progreso, con la participación de 559 trabajadores de 23 empresas.

El recinto ferial contará con ocho pabellones totalmente acondicionados, listos para recibir alrededor de 60 mil visitas y expositores provenientes del Perú y de cinco continentes, bajo el lema: “Juntos por más oportunidades y bienestar para todos”.

En total, se han destinado 14 hectáreas de terreno en Cerro Juli para los trabajos de montaje de estructuras metálicas, nivelación y compactado de pisos, instalación de carpas, lonas, bastidores y tabladillos, así como la implementación de conexiones de agua, desagüe y sistemas eléctricos en tres pabellones.

MIRADA INTERNACIONAL

La magnitud de PERUMIN 37 también se refleja en su convocatoria internacional: más de 800 entidades entre públicas y privadas provenientes de 16 países participarán con más de 1.200 stands, destacando la presencia de China con 134 espacios.

El Pabellón Internacional (5 A y B), que abarca más de 6.000 m², ya alcanza un 90% de avance, mientras que el Pabellón 1, de más de 4.000 m², donde se ubicarán las principales compañías mineras del mundo, está listo al 100% para el armado de stands. Con estos avances, PERUMIN 37 reafirma su posición como un evento clave para el desarrollo de la minería y la generación de oportunidades para el país y la región.