El acto oficial de entrega de 51 compactadoras destinadas a 16 distritos de Arequipa terminó en bochorno. El alcalde de La Joya, Cristhian Cuadros Treviño, llegó en evidente estado de ebriedad, gritó contra la presidenta Dina Boluarte y tildó de “mentira” la entrega de los vehículos.

Durante la ceremonia realizada en el estadio municipal del distrito de Sachaca, Cuadros Treviño tuvo que ser controlado por algunos asistentes luego de arremeter también contra los periodistas presentes, a quienes increpó a gritos con groserías. Su conducta generó malestar y obligó a interrumpir momentáneamente el desarrollo del evento.

“Fuera m*, ese proyecto no les costó, hoy a cag*. Soy un funcionario, quién eres tú. El gobierno de pasto. Aceptaron las compactadoras, a mí la primera vez me excluyeron”, fueron sus palabras.

Al final del evento, la autoridad local, brindó declaraciones a la prensa donde afirmó que tomó alcohol antes de llegar a la actividad. Además, calificó de burla la ausencia del ministro del Ambiente, quien aseguró que llegaría para entregar estos vehículos.