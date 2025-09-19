Este viernes 19 de setiembre, se realizó la inauguración de un centro de impresión de alta producción del nuevo DNI electrónico 3.0 en la ciudad de Arequipa, con una megaimpresora capaz de producir hasta 4 mil DNI diarios para atender la demanda del sur del país.

Con la presencia de la jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, se dio esta ceremonia en el marco del simulacro de cierre del Padrón Electoral para las Elecciones Generales 2026.

La titular del Reniec indicó que el centro de impresión atenderá también a las regiones aledañas como Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, beneficiando así a más de 2 millones de ciudadanos. Informó que desde la próxima semana, el centro asistirá 26 puntos adicionales, incluidos 7 hospitales.

“El DNI electrónico se da a los menores de edad para evitar la trata de menores. Beneficios, foto protegida, se imprime con láser. Este documento tiene 64 llaves de seguridad, de los cuales 40 están en el chip”, mencionó Carmen Velarde.

Anunció que se tendrá una campaña, donde los ciudadanos que desean tramitar al DNI 3.0 tienen hasta el 31 de diciembre para realizar el proceso por un pago de 30.00 soles, mientras que en menores de edad el costo es de 16.00 soles.

Inauguran centro de impresión para DNI electrónico en la ciudad de Arequipa. Foto: GEC.

ESTADÍSTICAS REGIONALES PARA ELECCIONES

Por otro lado, la jefa nacional del Reniec, presentó las estadísticas regionales de cara las elecciones generales de 2026, según el último simulacro del cierre del Padrón Electoral.

En la región Arequipa, se cuenta con 1 228 778 votantes, de los cuales 615 119 son mujeres y 613 659 son hombres. Además, del total, 288 100 tienen entre 18 a 29 años, 264 986 tienen entre 30 a 39 años, 234 215 votantes entre 40 a 49 años, 187147 tienen entre 50 a 59 años, y 254 330 votantes de 60 años a más.

Del total, 101 398 en Arequipa son nuevos votantes (jóvenes).

En cuanto a las alertas electorales, explicó que en este padrón se identificaron 67 893 con DNI caducos , de los cuales 1 722 pertenecen a mayores de 18 con DNI amarillo, y 142 fallecidos sin acta de defunción. Información clave para la depuración del padrón electoral.

Velarde subrayó la importancia de renovar y migrar al DNI 3.0, el cual reemplaza al DNI azul.

Inauguran centro de impresión para DNI electrónico en la ciudad de Arequipa. Foto: GEC.