En Arequipa son seis los movimientos regionales con inscripción para participar en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026, de igual forma, existe una organización en proceso de inscripción.

Estas seis organizaciones son: Arequipa, Tradición y Futuro, Fuerza Arequipeña, Movimiento Regional AQP, Movimiento Regional Arequipa Avancemos, Movimiento Regional Arequipa es Primero y Yo Arequipa.

Según los reportes de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP), Arequipa, Tradición y Futuro, se trata del de mayor antigüedad, con 20 años de inscripción y que tiene como presidente a Jorge Sumari Buendía.

En el caso de Arequipa Avancemos, el presidente es Benigno Cornejo Valencia y como personero titular está Roberto Yañez Valenzuela, quien fuera hombre de confianza de Cornejo cuando fue alcalde de Cerro Colorado.

Por Fuerza Arequipeña, el apoderado del movimiento es Jairo Ramos Hinojosa, asesor del despacho del Ministerio de la Producción. Por Yo Arequipa, Luis Gamero Juárez continúa siendo el apoderado de la organización fundada en el 2018.

De otro lado, Luis Ángel Benavente Ruelas representa y es personero titular del Movimiento Arequipa es Primero, inscrito en el 2023. Por su parte, Juan Carlos Supo Picha es el actual personero titular del Movimiento Regional AQP, inscrito también en el 2023.

A las organizaciones se podría sumar el Movimiento Regional Por Arequipa (aún en proceso de inscripción), esta tiene como apoderado y personero titular a Adolfo Chávez Neyra, trabajador estable del Gobierno Regional de Arequipa.

RENUNCIAS A MOVIMIENTOS REGIONALES

En lo que va del año son 145 las renuncias procesadas ante la DNROP, siendo junio el mes en el que se presentaron más desafiliaciones con 56, esto debido a un nuevo plazo dado para renunciar a una organización otorgado.

Yo Arequipa y Arequipa, Tradición y Futuro, llevan la mayor cantidad de renuncias en el año con 27. En cuanto al movimiento Por Arequipa, aún sin estar inscrito, lleva 14 renuncias en este 2025.

