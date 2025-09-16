El secretario regional de Perú Libre, Hans Godoy, informó que el partido ya cuenta con una lista preliminar de diez precandidatos para diputados por Arequipa, elegidos mediante elecciones internas de la militancia y solicitudes. Sin embargo, la lista oficial de candidatos se definirá en octubre, en las elecciones primarias convocadas por el Jurado Nacional de Elecciones, mientras que la ratificación se dará en diciembre

Los seis precandidatos electos por la base son: el propio Hans Godoy, Tomasa Aguiza, Guido Ramos, Rocío Ticona, Mauro Ancco y Luz Cauna. En tanto, entre quienes han pedido ser considerados figuran Jesús Condori, Maritza Zanabria, Domingo Suclle y otros dos militantes cuyos nombres aún no han sido precisados.

Intentamos conocer las propuestas de algunos de los mencionados para ser considerados, como el caso de Jesús Condori, quien es secretario de organización de PL, pero no se encuentra en actividad por motivos de salud.

No obstante, Godoy aseguró que el partido mantiene sin cambios el ideario con el que ganó las elecciones presidenciales en 2021, centrado en una nueva Constitución, la recuperación de los recursos naturales y la industrialización del país. Adelantó que sus prioridades estarán en garantizar servicios básicos, respaldo al Megapuerto Corío y el rechazo al proyecto minero Tía María por sus impactos ambientales .