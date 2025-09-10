Al menos siete comuneros del anexo de Pusa Pusa, situado en la provincia de Caylloma, protestaron hoy en la mañana frente a la sede del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para exigir el cumplimiento de la entrega de terrenos en Pampa Baja de Majes Siguas.

Una de las representante de los comuneros señaló que no se aferran a quedarse en los terrenos que fueron vendidos para el proyecto Majes Siguas II, considerando que la Procuraduría del GRA realizará el tercer desalojo con apoyo de la Policía Nacional. “Queremos que nos den los terrenos en Majes y nos vamos”, dijo.

Afirman que vendieron cuatro mil hectáreas a 0.20 céntimos el metro cuadrado. La tercera parte de los pobladores han sido desalojados.

COMUNICADO

El GRA informó mediante un comunicado que Autodema inició el proceso de adquisión de las parcelas conforme a la normativa vigente y en trato directo con los propietarios.

“En total se adquirió 55 predios comprendidos dentro del polígono de ejecución de obras de la segunda etapa del Proyecto Majes Siguas en el anexo de Pusa Pusa”, se lee.

No obstante, la entidad regional afirma que 51 predios fueron obtenidos mediante el procedimiento de trato directo con los propietarios, a quienes en conjunto se les pagó 26 millones 834 mil soles. Los otros cuatro predios se adquirieron bajo el procedimiento de expropiación y se pagó 2 millones 305 mil soles.

“Todas las acciones extrajudiciales programadas por Autodema se ejecutan conforme a ley, en respeto irrestricto a la defensa de los terrenos del Estado”, señala el comunicado.

