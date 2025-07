Los pobladores de Pusa Pusa, en Caylloma, exigen al Gobierno Regional de Arequipa y a Autodema frenar los desalojos y esperar el fallo definitivo del Poder Judicial sobre la Ordenanza Regional N.° 339, que dispone la reserva de más de 500 hectáreas en Pampa Baja de Majes para reubicarlos y restituir su cuadro de vida.

Durante su llegada a Arequipa, denunciaron que el desalojo de cinco comuneros fue arbitrario y violento. “Trajeron decenas de policías, nos botaron argumentando que actúan bajo la Ley 30230, pero nosotros no somos invasores. Hemos vivido años en ese lugar y vendimos nuestras tierras bajo la promesa de reubicación”, indicó uno de los comuneros.

PROCESO

El asesor legal de la Asociación de Comuneros de Pusa Pusa, Moisés Valdés, explicó que las familias fueron expropiadas mediante trato directo en el marco de la construcción de la represa de Angostura. En ese acuerdo se estableció no solo el pago por las tierras, sino también la reposición del “cuadro de vida” de las familias, dedicadas a la ganadería y producción lechera.

Los comuneros aseguraron que no están pidiendo un segundo pago y que actualmente los desalojados no tienen dónde vivir, por lo que se refugian en casas de vecinos. “Ya tenemos un fallo judicial a favor en primera instancia. Si el Poder Judicial falla en cuanto más adelante, no nos opondremos y nos retiraremos del lugar”, sostuvo Félix Yanque, presidente de la asociación.

VENTA

En total, 52 pobladores de Pusa Pusa vendieron sus predios al Gobierno Regional de Arequipa.