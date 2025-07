La Autoridad Autónoma de Majes (PEIMS- Autodema) firmó un contrato de supervisión sin verificar que el equipo técnico propuesto por el proveedor, cumpla con los perfiles exigidos.

La Contraloría detectó que cinco de los siete especialistas designados para supervisar la elaboración del expediente técnico del túnel 9 no reunían los requisitos mínimos exigidos.

El informe de Hito de Control N.º 021-2025-OCI/0617-SCC, detalló que el contrato fue adjudicado por S/419,449.65 al ingeniero Jesús Omar Nicomedes Meléndez Llerena, quien debía contar con un equipo técnico especializado. Sin embargo, varios miembros no acreditaron la experiencia exigida, ni la capacitación requerida.

El documento detalla, que el jefe de supervisión presentó certificados generados por él mismo para sustentar su experiencia de 10 años y 10 meses, pero se pedía a alguien con 15 años de expertiz. Además, el supervisor de estructuras solo acreditó 2 años con cinco meses de experiencia profesional cuando se requerían 10.

También se evidenció que el supervisor de Seguridad y Salud (SSOMA) no acreditó ninguna capacitación formal en prevención de riesgos laborales, y que el especialista en topografía no contaba con título técnico conforme a ley. Además que la abogada asignada como especialista legal, apenas acreditó 1 año y tres meses de experiencia, pero exigían 5 años.

OBRA

El proyecto en cuestión, cuyo expediente técnico fue adjudicado al Consorcio Túnel 9 - Derivación Colca por S/2,808,408.60, contempla soluciones para reparar y optimizar el túnel 9, infraestructura clave para la irrigación de Majes Siguas I. Dentro de esto, se contrató el servicio de supervisión que debía garantizar que las soluciones planteadas por el consorcio sean técnica y económicamente viables.

Sin embargo, al no contar con un equipo calificado, existe un alto riesgo de que el expediente técnico final no cumpla con los estándares de calidad ni con los objetivos del proyecto, advierte la Contraloría. Intentamos comunicarnos con el gerente de Autodema, pero no obtuvimos respuesta.

DAÑOS

El túnel 9 tiene una longitud de 5.9 kilómetros y actualmente presenta deterioro severo: grietas, filtraciones permanentes y desprendimiento del concreto.