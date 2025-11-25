En el hospital Honorio Delgado Espinoza que tiene múltiples necesidades desde la falta de personal hasta equipamiento, se ha decidido devolver un monto de 850 mil soles de una partida presupuestal originalmente destinada a la contratación de personal CAS, a las arcas del Gobierno Regional de Arequipa que planea utilizarlos para fines distintos al sector salud.

En octubre, Alexander Arenas Puma, jefe de la oficina de planeamiento del Gobierno regional envió el oficio N° 665-2025-GRA/ORPPAT al entonces Director del Honorio Delgado, Eloy Soto Gonzales, para comunicarle que tenían déficit presupuestal en la genérica de gasto para el pago de planillas y que habían identificado que tenían un millón 600 mil soles, por lo que les solicitaron hacer una nota de modificación presupuestal para que les remitieran ese dinero.

El pedido no fue atendido sino hasta el 5 de noviembre cuando la jefa de la oficina de administración del hospital, Esmeralda Medina, tras una evaluación del presupuesto que tienen, emitió opinión favorable para entregar no el monto total sino los 850 mil soles a las cuentas del Gobierno Regional indicando que son “saldos de libre disponibilidad y que no afectaban el pago de planillas en el hospital”. Al día siguiente, el nuevo director del hospital, Rodrigo Cruz Tagle autorizó la entrega.

CUESTIONAMIENTO

Noé Herrera, secretario del sindicato de trabajadores del hospital, cuestionó la decisión de emplear los recursos que tienen para solventar gastos fuera de la institución. Precisó, que los fondos eran parte del presupuesto que tenía en hospital para financiar la contratación de personal asistencial y administrativo bajo la modalidad CAS, plazas que finalmente no fueron convocadas debido a problemas en el diseño de los perfiles. “Ahora vemos que el Gobierno Regional lo reclama para otros sectores”, lamentó el dirigente, que cuestionó que desde la entidad se debió hacer una modificatoria presupuestal en otro rubro para devolver ese fondo al hospital y cubrir múltiples necesidades.

Ante esta situación, los gremios del Honorio Delgado se reunieron el viernes pasado y acordaron solicitar la salida inmediata del gerente regional de salud, Walter Oporto, del director del hospital, Rodrigo Cruz Tagle así como la de su equipo administrativo. Este lunes, según Herrera, se emitirá un pronunciamiento formal dirigido al gobernador Rohel Sánchez, otorgando un plazo de 48 horas para efectuar los cambios.