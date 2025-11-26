La Policía en Arequipa atraviesa una crisis que cada año se agrava. Menos efectivos en servicio, más procesos disciplinarios, carencias en equipamiento y logística, así como una infraestructura que se desmorona. El jefe de la Región Policial, general Olger Benavides, reconoció hoy que se encuentran en una situación, por decirlo menos, vulnerable.

La región Arequipa cuenta con 5 mil 600 policías distribuidos en 101 comisarías y 8 especializadas, una cifra que resulta insuficiente, considerando el crecimiento urbano, pero también los hechos delictivos. El problema se ahonda con el retiro continuo de los efectivos.

Según el general, hasta el mes de octubre, al menos 360 agentes pasaron al retiro y otros 40 saldrán entre noviembre y diciembre. Las causas, varían, desde medidas disciplinarias hasta problemas de salud. A la fecha hay 605 procesos disciplinarios abiertos por infracciones graves o muy graves contra los efectivos. Solo este año, 37 policías fueron separados temporalmente mientras sus casos avanzan hasta el Tribunal Disciplinario de Lima y 7 efectivos ya fueron retirados definitivamente por faltas cometidas en 2023 o 2024.

Cada año se pierde aproximadamente 400 efectivos, pero solo se incorporan 200. Este año se incorporaron 211.

La crisis de la Policía también se evidencia en la mala situación de las comisarías. La mayoría de estas están deterioradas, muchas carecen de patrulleros, servicios básicos inadecuados, instalaciones eléctricas, internet y el equipamiento. “para nadie es desconocido que la Policía sufre de la logística, de infraestructura”, admitió el general Benavides, tras la feria informativa que realizó en la Plaza de Armas para difundir las funciones de las diferentes unidades, en el marco del Aniversario 37 de la Policía.

Para mejorar esta situación, Benavides informó que este año se han firmado ocho convenios con municipalidades para mejorar las brechas en infraestructura. La comisaría de Cayma y la de Matarani se ejecutarán bajo Obras por Impuestos con presupuesto del Ministerio del Interior. En Alto Selva Alegre, será la municipalidad la que financie la nueva sede mediante su fondo de Seguridad Ciudadana. En Tiabaya, la comuna construirá la comisaría de Congata. También están proyectadas nuevas edificaciones como El Eden en Cerro Colorado, en Yura, Chala y Las Lomas.

ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE PREOCUPAN

Por otro lado, en lo que va del 2025, Arequipa registó 165 accidentes de tránsito con 221 fallecidos, cifra que ya supera a los dos años anteriores. En el 2024 hubo 163 muertes con 215 heridos en 136 accidente, y en el 2023, hubo 194 fallecidos con 241 heridos en 138 accidentes. La imprudencia del conductor por conducir en exceso de velocidad, así como la negligencia siguen siendo las principales causas.