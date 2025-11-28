La tradicional feria navideña de la asociación de artesanos de Deán Valdivia ha abierto sus puertas, en el lado sur del Estadio Melgar, contando nuevamente con más de 700 artesanos que buscan capitalizar la temporada festiva. Sin embargo, la realidad económica para muchos de estos emprendedores sigue marcada por las secuelas de la pandemia de la COVID-19.

Según la presidenta de la asociación, Blanca Ticona, su movimiento económico actual se sitúa alrededor del 70% de lo que generaban antes de la pandemia. Muchos artesanos aún están lidiando con deudas contraídas durante los años más duros de la crisis sanitaria, viéndose forzados a vender sus productos a precios cercanos al costo solo para recuperar el capital invertido.

“Es una situación que se extiende hasta por cinco años para algunos préstamos. A pesar de esto, la calidad de la artesanía peruana, destacada por su durabilidad frente a productos importados, sigue siendo un punto de orgullo y diferenciación”, detalló la dirigente de dicha asociación.

ECONOMÍA

Respecto a la competencia y la situación económica general, si bien existe preocupación por la inyección de productos importados en el mercado local, los artesanos de la feria afirman que su producción no compite directamente con estos artículos.

“Estamos con mucho optimismo en que este año será mejor, con el paso del tiempo nos hemos venido recuperando económicamente y en esta ocasión estaremos atendiendo todos los días desde las 8 de la mañana”, agregó la señora Blanca, tras la inauguración de la feria que contó con la participación del alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera.

En cuanto a la situación de los vendedores ambulantes no afiliados a ferias organizadas expresó una preocupación por los excesos que se pudieran cometer por parte de los policías municipales e instó a los comerciantes a evitar cualquier confrontación.