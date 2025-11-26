La Facultad de Administración de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) inauguró ayer la Feria Empresarial EPAE 2025, en el que el 80% de los stands corresponde a emprendimientos creados por los propios estudiantes de la facultad. En esta edición participaron 64 proyectos en su primer día y hoy se prevé la presencia de 68, según informó Stephanie Rivera Pinto, docente y organizadora del evento.

Rivera señaló que los alumnos desarrollan sus ideas de negocio desde el primer semestre, gracias a cursos de innovación, gestión empresarial y modelos de negocio. “Muchos de nuestros estudiantes ya cuentan con empresas formadas, productos definidos y estrategias comerciales claras”, resaltó.

DESARROLLO

La docente recordó que la iniciativa nació con el objetivo de acercar a la población los productos y empresas desarrolladas por los alumnos, desde primer hasta quinto año. Señaló que esta es la segunda edición de la feria y que, en comparación con el 2024, se ha duplicado el número de stands, por lo que también se espera el doble de concurrencia y movimiento económico.

En la feria se pueden encontrar ropa, tecnología, accesorios, alimentos, repostería, artículos de cuidado personal y servicios diversos, además de un área de comida para los visitantes.