Con coloridos trajes, música tradicional y pasos ancestrales, los danzantes de wititi realizaron este martes un vistoso recorrido por la Plaza de Armas de Arequipa, como parte de las actividades previas a la Festividad de la Virgen Inmaculada Concepción y el “Día Nacional del Wititi”.

Estos dos eventos se realizarán del 7 al 12 de diciembre en la provincia de Caylloma, donde se espera más de 15 mil turistas entre nacionales y extranjeros que participarán junto a la población, lleno de tradición, veneración religiosa y alegría.

Como se conoce, la danza del wititi fue declarada Patrimonio Cultura Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. El conjunto de bailarines buscó difundir esta danza emblemática y símbolo de la identidad de Caylloma.

Pasacalle del wititi en la Plaza de Armas de Arequipa. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

El presidente del Directorio de Autocolca y alcalde provincial de Caylloma, Alfonso Mamani, resaltó que el wititi es la única danza nacional que tiene declarado su día de celebración, el cual se celebra el 7 de diciembre.

Entre las actividades, se realizó el Gran Pasacalle de la Danza del Amor en la Plaza de Armas de Arequipa este martes, además de un concurso de wititi que se realizará el 9 de diciembre, gran witititeada en la plaza de Chivay, entre otros.