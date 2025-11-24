Serfor ha rescatado 102 animales silvestres en lo que va del año en Arequipa, informó el administrador técnico, Luis Gonzales Dueñas. Del total, 19 fueron recuperados en intervenciones directas y 83 aparecieron abandonados o fueron hallados en calles, techos de viviendas y parques gracias a las alertas de vecinos.

La especie que más se ha encontrado son los primates, con un registro inusual de nueve casos en solo tres meses. Tras difundirse esta situación, Serfor recibió un caso adicional: un mono choro juvenil abandonado en la puerta de la oficina, con ropa de polar, pese al intenso calor. El animal presentaba piezas dentales faltantes, alopecia y claros signos de maltrato, lo que refuerza la hipótesis de que era utilizado como mascota.

Gonzales explicó que la llegada de estos animales a Arequipa responde a una cadena de tráfico ilegal que opera desde distintos puntos de la Amazonía y utiliza rutas terrestres informales. “Los primates son capturados matando a sus madres, porque el traficante solo comercializa crías”, advirtió. Durante los traslados, muchas especies sufren estrés extremo, desnutrición o mueren por el hacinamiento y las condiciones irregulares en las que son transportadas.

Si bien Serfor ha logrado reinsertar un 30% de estos animales a su hábitat natural tras procesos prolongados de rehabilitación, la mayoría de los rescatados no pueden ser devueltos a la vida silvestre. Estos ejemplares quedan destinados a centros especializados en cautiverio. “No durarían 24 horas en la naturaleza; no tienen quién les enseñe a sobrevivir”, señaló el funcionario.