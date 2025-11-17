El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) recuperó 9 monos de distintas especies mantenidos ilegalmente en cautiverio en la región de Arequipa. Por ello, la entidad reforzó sus acciones de control frente al tráfico ilegal de fauna silvestre.

Además, alertó que la presencia de primates extraídos de la Amazonía viene en aumento en esta zona andina.

Luis Felipe Gonzáles, administrador técnico del Serfor en Arequipa, informó que en solo tres meses se hallaron 5 ejemplares, entre ellos una cría de mono aullador en Ciudad de Dios (Yura). En el mismo sector también se recuperó un mono ardilla abandonado en la vía pública, y en el distrito de Yanahuara, se recuperó un mono machín blanco.

Así también, en José Luis Bustamante y Rivero, se intervino una vivienda que tenía un mono fraile, sin documentación. En Aplao, Castilla, se encontró un mono araña amarrado en un patio. Ambos propietarios afrontan procedimientos administrativos sancionadores.

Serfor recuperó nueve monos en cautiverio en Arequipa. Foto: Serfor.

Cabe mencionar que los ejemplares son evaluados por médicos veterinarios del Serfor para luego ser trasladados a centros autorizados.

Asimismo, recuerda que la tenencia de fauna silvestre sin autorización constituye un delito e insta a la ciudadanía a denunciar estos hechos al WhatsApp Alerta SERFOR: 947 588 269.