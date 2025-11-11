La cría de un puma de dos meses de nacida encontrada en el fundo Monte Lima, distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana, permanece bajo resguardo del Serfor para recibir la atención veterinaria permanente y monitoreo constante para asegurar su bienestar.

El Serfor rescató una cría de puma (Puma concolor) encontrada en el fundo Monte Lima, distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana (Piura), tras recibir una alerta sobre la presunta presencia de cuatro ejemplares en la zona.

En el lugar solo se halló a una de las crías: una hembra de aproximadamente dos semanas de nacida. El animal fue puesto a buen recaudo, evaluado y atendido por especialistas veterinarios, quienes confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

De acuerdo con los protocolos técnicos establecidos, el ejemplar fue devuelto de inmediato al área donde fue encontrado, con el objetivo de propiciar su reencuentro con la madre. Sin embargo, esta no regresó. Por ello, la cría permanece bajo resguardo del Serfor para recibir la atención veterinaria permanente y monitoreo constante para asegurar su bienestar.

La disposición final del ejemplar será determinada según los procedimientos técnicos para su protección, rehabilitación y posible retorno a su hábitat natural.

“El mismo día se intentó reinsertar a la cría con su madre, pero no se obtuvo respuesta del ejemplar adulto. En la naturaleza, cada especie tiene su propia dinámica, y es posible que las madres no regresen al sitio donde dejaron a su cría. Nuestra prioridad es actuar con base en criterios técnicos y velar por el bienestar del animal”, explicó el especialista en fauna silvestre del Serfor en Piura, Max Guerra.

Según informaron trabajadores de la empresa Caña Brava, el hallazgo ocurrió mientras realizaban labores agrícolas y retiran una manguera de riego en un campo de caña de azúcar, donde se encontraba la madriguera del felino.

El Serfor recordó que los ejemplares de fauna silvestre cumplen un rol esencial en el equilibrio de los ecosistemas y exhortó a la ciudadanía a no capturar, retener ni manipular animales silvestres, y reportar cualquier hallazgo a las autoridades competentes.